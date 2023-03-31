Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, средство противовоздушной обороны и автомобильная техника.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за неделю уничтожили 141 оккупанта, танк, два минометных расчета и четыре хранилища с боеприпасами, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 141 оккупанта, четыре боевые бронированные машины, танк, средство противовоздушной обороны, четыре единицы автомобильной техники, два минометных расчета, пункт управления и четыре хранилища с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВМС ВСУ вместе с другими подразделениями прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Видео дня

В частности, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 27 судов покинули украинские порты, на их борту было почти 1 млн тонн зерна и других продуктов питания.

Война в Украине - российские потери

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 173 360 оккупантов, из них 460 за минувшие сутки.

Также в течение 30 марта на фронте уничтожено еще 5 вражеских танков, 3 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 9 дронов оперативно-тактического уровня, 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники.

В Херсонской области Силы обороны уничтожили 17 российских оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, танк и пункт управления беспилотниками. Под удар попал состав с ракетами ПВО врага, полевой пункт БК и наблюдательный пункт оккупантов.

Март 2023 года стал рекордным месяцем по уничтожению в Украине российских средств противовоздушной обороны (ПВО) С сентября 2022-го. В марте Служба безопасности опубликовала несколько видео, на которых была запечатлена работа украинского спецназа, который уничтожает российские ЗРК "ТОР-М2".

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