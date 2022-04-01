В СБУ пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется.

Китайские хакеры устроил мощную кибератаку на военные и ядерные объекты Украины в рамках подготовки к вторжению Российской Федерации. Атаке подверглись более 600 веб-сайтов, имеющих отношение к правительству Украины.

Об это пишет издание The Times

В распоряжении журналистов якобы оказались документы, которые свидетельствуют, что китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 украинских веб-ресурсов 23 февраля. Все они связаны с Министерством обороны Украины и других органов власти. Целью атаки было изъятие или уничтожение данных.

При этом источники журналистов в разведывательном ведомстве США подтвердили, что за кибератаками стояли китайские хакеры.

По мнению авторов статьи, это может быть признаком прямого участия Китая в полномасштабной войне против Украины. В свою очередь эксперты указали, что ни одна из кибератак не оказалась успешной.

Что ответили в СБУ

В то же время в комментарии УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко опроверг информацию об атаках китайских хакеров на Украину перед вторжением России

"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. Поэтому СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times", – отметил он.

По словам Дехтяренко, в СБУ пока нет таких данных и ни одно расследование по этому поводу не ведется.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России 24 февраля вторглись на территорию Украины. Оккупанты бомбили как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру.

Российская сторона также вела против Украины кибервойну. 19 марта в Госспецсвязи сообщили, что с 15 февраля наша страна подверглась более 3 000 DDoS-атакам. При этом среди российских хакеров было две группы - политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры.

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