Ситуацию для русских еще могут усложнить 155-мм гаубицы, добавил Гиркин.

Террорист и бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин, воевавший в составе наемников РФ на Донбассе, признал победу украинских военных "Азова".

Об этом он рассказал в одном из своих последних видео.

Гиркин отметил, что говорится как о политической победе, так и о военной.

"С военной точки зрения "Азов" выполнил свою задачу на 100%. И с политической тоже. И продолжает выполнять, что самое главное", - сказал Гиркин.

По мнению боевика со стажем, ситуацию для русских еще могут усложнить 155-мм гаубицы, в том числе самоходные.

17 мая Украина начала операцию по спасению бойцов "Азовстали". Пока Минобороны не раскрывают детали эвакуации раненых украинских военных с территории завода в Мариуполе.

Российские СМИ писали, что бойцов отправили на лечение в ОРДЛО.

Параллельно Госдума грозит внести "Азов" в число запрещенных в России террористических организаций, чтобы в дальнейшем привлечь защитников Мариуполя к уголовной ответственности.

В свежем видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь отметил, что на "Азовстали" все еще пребывают украинские защитники, "продолжается операция", детали которой Паламарь не может раскрыть.

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