Бывший сотрудник СБУ отметил, что 51 страна нам сейчас помогает в войне с РФ, но они "не вытягивают".

Вопрос приглашения Украины в НАТО в обмен на то, что за Россией останутся де-факто захваченные уже ею территории, является очень чувствительным. Возвращение оккупированных Россией украинских территорий дипломатическим путем - это перспектива от 5 лет и дальше, и никто не знает, как это завершится.

Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала, отвечая на вопрос, действительно ли ситуация на поле боя настолько пессимистична для Украины.

"Этот вопрос (территории в обмен на НАТО - УНИАН) очень чувствительный. Знаю, что большое количество граждан выступают только за границу 91-го года и вообще цена не обсуждается, любой ценой. Есть предложение набирать в армию 20-летних пацанов-вчерашних школьников", - заявил эксперт.

Видео дня

Он вспомнил о реакции Залужного, "что это полный идиотизм, потому что это цвет нации". Он спросил:

"Тогда для кого эту страну защищать?"

По его словам, с другой стороны мы видим заявления от наших ближайших друзей и союзников.

"Например Петра Павела, президента Чехии, который сделал большое дело для Украины, постоянно помогает, находит снаряды в рамках чешской инициативы - его трудно заподозрить, что он имеет целью продать Украину или что-то в этом роде. Но он параллельно является генералом НАТО и понимает происходящее не с политической точки зрения, а с военной. Его оценка такова: к сожалению, вы не вытягиваете эту войну, продолжение войны угрожает вообще существованию Украины", - пояснил Ступак.

Он подчеркнул, что сейчас 51 страна помогает Украине противостоять российским оккупантам, но они "не вытягивают".

"Отмечу, 1 млн снарядов нам обещали, но его нет. Самолеты нам обещали. Приехало 10 штук. Даже 100 сразу погоду не изменили бы, но была бы серьезная помощь. 100 - я думаю, это еще год-два надо ждать. А есть ли у нас время - это большой вопрос. И люди - мы ежедневно на фронте теряем лучших из лучших", - отметил Ступак.

Он отметил, что предложение от союзников Украины - признать, что мы не можем вернуть те территории, которые сейчас под контролем РФ, военным путем.

"Возможно там будет ускоренный порядок принятия Украины в Альянс. Будут инвестиции в восстановление этой части Украины, которая находится под контролем официального правительства. А та остальная территория - она де-факто признается за Россией, но де-юре никто признавать ее не будет. И в дальнейшем уже трек дипломатический как вернуть со временем эти территории. Это уже может быть перспектива от 5 лет и дальше. Никто не знает, как это завершится", - сказал Ступак.

Он напомнил, что есть пример Финляндии, которая тоже потеряла 20% территории в войне с Советским Союзом. Там создали такие условия жизни, что теперь все россияне хотят попасть в Финляндию и готовы стоять в очереди на границе, мерзнуть, но выехать в эту страну. Есть также пример восточной и западной Германии.

"И вот нам надо создать такой образ жизни, чтобы та часть Украины хотела с нами объединиться. И надо будет провести большую работу, в частности по преодолению коррупции, чтобы не было тех примеров, как мы видели на прошлой неделе МСЭК, Хмельницкая область, миллионы долларов...", - отметил Ступак.

По его словам, в любом случае Украина при обсуждении вопроса таких гарантий безопасности будет настаивать на том, чтобы были сохранены санкции, наложенные на РФ. Он пояснил:

"Здесь надо услышать мнение международников. Но говорят, что не знают процедуры снятия санкций".

По его убеждению, можно снять что-то точечно.

"Но массово, одной подписью все санкции по 13-14 пакетам снять и Россия возвращается снова в экономическое сотрудничество со всеми странами - такого нет. И Украина будет настаивать, если будет такой нейтральный сценарий, что мы признаем, что не можем вернуть территорию военным путем, что санкции должны остаться на РФ. А согласится ли на это РФ - это вопрос больших дипломатических переговоров. Я уверен, что здесь важную роль должны сыграть Индия и Китай. Без них это мирное соглашение или компромисс "не взлетит", - отметил Ступак.

Разговоры об обмене территорий на вступление в НАТО

Как сообщал УНИАН, на днях издание Financial Times сообщило, что все чаще обсуждается союзниками Украины вариант окончания войны путем договоренностей, которые заключаются в том, что Украина получит гарантии безопасности, а РФ сохранит контроль над оккупированной украинской территорией.

Речь идет о вступлении в НАТО в обмен на оккупированные земли, в частности, Украине предлагают "немецкую модель" мира.

Издание отмечает, что ни Киев, ни его союзники не согласны признать суверенитет России над оккупированными территориями, ведь это будет способствовать дальнейшей российской агрессии. Зато предполагается "молчаливое согласие" на то, что эти земли надо будет возвращать как-то в будущем дипломатическими средствами.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на подобные публикации, подчеркнул, что справедливый мир в Украине возможен только на основе международного права и без всякой торговли суверенитетом или украинскими территориями. Он отметил, что Украине нужен настоящий мир и гарантированная защита от войны, а это возможно на сильных позициях, и когда объединен как украинский народ, так и партнеры Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: