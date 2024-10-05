Он анонсировал, что следующая неделя может стать позитивной для видения того, как должна закончиться война.

Справедливый мир в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или украинскими территориями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Все, что указано в Плане реально для наших партнеров. Есть в мире ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность", - пояснил президент.

Он добавил, что это сработает исключительно на основе международного права и "без всякой торговли суверенитетом или территориями".

Видео дня

Зеленский отметил, что Украине нужен мир настоящий и гарантированная защита от войны.

"Это возможно на сильных позициях, только тогда, когда и наш народ и партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что продолжается работа украинской команды с командами пратнеров для подготовки "Рамштайна". "Неделя может стать положительной для нашей защиты и видения того, как должна закончиться война. Мы все для этого сделаем, на 100% сделаем эффективно", - выразил уверенность президент.

Окончание войны в Украине

Война в Украине может закончиться на договоренностях, что Украина получит гарантии безопасности, а РФ сохранит контроль над оккупированной украинской территорией. Такой сценарий все чаще обсуждают не только западные, но и украинские официальные лица, сообщило издание Financial Times.

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