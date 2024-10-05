О признании российского суверенитета над Донбассом и Крымом речь не идет, но Украина может отказаться от попыток вернуть их силой.

Война в Украине может закончиться на договоренностях, что Киев получит крепкие гарантии безопасности, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной территорией. Такой сценарий все чаще обсуждают не только западные, но и украинские официальные лица, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что ни Киев, ни его союзники не согласны признать суверенитет России над оккупированными территориями, ведь это лишь способствовало бы дальнейшей российской агрессии и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Зато предполагается "молчаливое согласие" на то, что эти земли надо будет возвращать как-то в будущем дипломатическими средствами.

"Уступка земли для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично", - пишет FT.

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Как отмечает издание, во внешнеполитических кругах уже полтора года обсуждают "западногерманскую модель" для Украины: Западная Германия находилась в НАТО с 1955 года, хотя Восточная Германия оставалась под контролем Москвы до 1989 года.

Эту модель, как вариант для Украины, в частности упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать [это] временным и принять Украину в НАТО на той территории, которую она к тому времени будет контролировать", - сказал недавно Павел в интервью чешской газете.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина перешла к стратегии медленного отступления. По словам экспертов, финал войны определится не тем, кто контролирует руины городов на Донбассе, а способностью каждой из сторон продолжать борьбу.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский повезет на ближайший "Рамштайн" украинский "План победы". Мероприятие запланировано на 12 октября.

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