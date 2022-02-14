С начала прошлого года Киев оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов тероборони столицы.

В Киеве на горячие линии ежедневно обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице создана система управления территориальной обороной Киева. Город работает во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими составляющими сил обороны и безопасности", - сказал он.

По словам мэра, для обеспечения территориальной обороны в январе этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" с финансированием в более 110 млн грн.

"По этой программе разворачивается объединенный учебный центр для подготовки всех подразделений безопасности. В первую очередь подразделений теробороны. Также речь идет о финансировании ремонта помещений для батальонов на общую сумму 38 млн грн. На закупку беспилотников, радиостанций, аптечек, формы для резервистов предусмотрели 22,1 млн грн", - сообщил Кличко.

Он также напомнил, что с начала прошлого года Киев оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов тероборони столицы.

"Город предоставил полигон для тренировок резервистов. Почти ежемесячно в течение прошлого года 112-я бригада тероборони с помощью КГГА проводила и продолжает практические занятия с боевыми стрельбами. Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА - 063 651 44 46", - рассказал городской голова.

Он уточнил, что такие линии открывают и в каждом батальоне теробороны.

"Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны", - уточнил Кличко.

Мэр также добавил, что город предложил Минобороны, и сейчас отрабатывает механизм максимального упрощения процедуры подписания контракта резервистами.

"Потому что сегодня она сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем "единое окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны на ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 28 января Кличко заявил, что в Киеве развернули работу по созданию системы территориальной обороны и отрабатывается вопрос организации управления городом в условиях отсутствия мобильной связи, интернета.

Основой военной составляющей территориальной обороны столицы является 112-я бригада теробороны Вооруженных сил Украины.