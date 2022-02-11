Президент отметил, что в противном случае "будут кадровые решения".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ряд областей и город Киев за две недели улучшить свою организацию территориальной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Харькове.

Говоря о подготовке областей в контексте территориальной обороны, Зеленский обратился к главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному: "Вы сказали, что сегодня наименее подготовлены, насколько я понимаю, Одесская, Донецкая, Ровно, Львовская область, Киевская область и город Киев".

На это Залужный ответил: "У нас произошли определенные изменения, остается Киев, Мариуполь, Одесса, Ровно и Киевская область".

"Худшее состояние... Поэтому я хотел бы обратиться к этим областям, к председателям областных государственных администраций, о которых сказал Валерий Федорович, и также к Киевской городской государственной администрации... Чтобы вы за две недели все сделали, без импровизации, а именно консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными в соответствии с законодательством о национальном сопротивлении, согласно той вертикали", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что "нет времени что-то искать, решать, заниматься, играть в политику".

"В противном случае будут кадровые решения", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" Верховная Рада приняла 16 июля 2021 года.

29 июля президент подписал эти законы. По словам Зеленского, создание в Украине системы национального сопротивления является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться и не допустит событий 2014 года, и что "защита Украины для нас – это наше всенародное дело".

Однако, на следующий же день он поручил внести изменения в закон о нацсопротивлении с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

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