Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих умышленно убила пленных в Еленовке.

Об сообщается в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

"Допросы пленных проводили следователи т. н."МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие меры, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленных к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершенных ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины", - сказано в сообщении.

В разведке отметили, что эти допросы проводились на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

"Российская сторона не имела намерения осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия неподобающих условий и форм допроса украинских военнослужащих (которые могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было совершено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющейся вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - сообщили в ГУР.

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.