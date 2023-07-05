Он убежден, что после этого они будут долго лечиться.

В случае теракта на Запорожской атомной электростанции российское командование бросит своих подчиненных.

Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что командование войск РФ покинет опасную территорию заранее, а вот другие оккупанты будут уходить в зараженной зоне, поэтому подвергнутся радиоактивному облучению.

"Я уже говорил, что российскому командованию "до лампочки", сколько солдат получат облучение. Начальство уйдет раньше, сядет в бронетехнику и умчит подальше. А бойцы будут потом на открытых грузовиках ехать и глотать радиоактивную пыль", - сказал эксперт.

Жданов напомнил слова генерал-майора армии России Валерия Васильева, которого цитировали российские СМИ. В августе он заявил, что на территории ЗАЭС "будет или русская свободная земля, или выжженная земля".

"Это их девиз. Если они уходят, то оставляют после себя выжженную пустыню, непригодную для жизни. Что они и продемонстрировали на Каховской дамбе. Они что, позаботились о своих войсках, которые тонули и сидели на деревьях?" - напомнил он.

На вопрос, как защищены украинские военнослужащие, Жданов сказал, что в их экипировку входят общевойсковые защитные комплекты и противогазы. Кроме того, бронетехника имеет системы противоатомной защиты.

"За этим будет следить разведка, наши войска узнают об этом первыми, если будет какая-то пакость со стороны России на ЗАЭС или радиоактивный выброс", - добавил он.

Угроза ЗАЭС: последние новости

Напомним, что в середине прошлого месяца в украинской разведке сообщили о минировании россиянами охладителя на Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины обратился к мировым лидерам, сообщив, что Россия уже подготовила все для теракта с выбросом радиации. Он призвал не допустить совершения еще одной террористической атаки.

Также разведка получила данные, что россияне приказали работникам "Росатома" приказали покинуть АЭС до 5 июля.

Вчера Вооруженные силы Украины предупредили, что в ближайшие дни оккупанты могут устроить провокацию. По их данным, на крыше двух энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывные устройства.

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