Кое-где уровень воды упал более чем на метр.

Во временно оккупированных населенных пунктах Олешковской общины Херсонской области начал падать уровень воды после подрыва Каховской ГЭС. Впрочем, в самом городе ситуация остается сложной.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон" со ссылкой на городского голову Олешек Евгения Рищука. Кое-где уровень воды упал более чем на метр.

"Вода продолжает отходить. В некоторых населенных пунктах вода уже на 70 сантиметров уровень воды упал, в некоторых есть даже 1,20 метров. В самом городе темпы падения воды меньше. Уже третьи сутки многие люди находятся на крышах зданий. Как будто утром сегодня в Олешках на Жилселище появилось МЧС России на лодках и начали вывозить людей на сушу", - рассказал Рищук.

Часть пострадавших людей находится в больнице, часть - в школе. В Олешках проблема с продуктами и горючим для генераторов.

Каховская ГЭС - главные новости теракта россиян

В ночь на 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, чем уничтожили станцию и Каховское водохранилище. В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россияне взорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.

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