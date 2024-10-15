'Теперь хорошо стало': журналист показал жуткое видео из центра Угледара

На видео не видно ни одного гражданского человека, зато многоэтажки превратились в руины.

Россия превратила промышленный город Угледар Донецкой области в сплошные руины. Сейчас захваченный населенный пункт напоминает город-призрак.

Украинский журналист Денис Казанский показал, как сейчас выглядит центр Угледара. На жутких кадрах видно, что в центральной части города не уцелело ни одно здание.

Российские снаряды и авиабомбы оставили только воронки на детских площадках, придомовых территориях и дорогах. На видео не видно ни одного гражданского человека.

"Центр захваченного Россией Угледара. Вот теперь хорошо стало, не то, что при Украине. Спасибо Россия, классная помощь людям Донбасса", - с иронией добавил Казанский.

Падение Угледара - новости

2 октября в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ пришлось оставить Угледар из-за угрозы окружения. При этом новый комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко рассказал, что если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение под Угледаром составляло почти 1:9 в пользу противника.

Как отметил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, после оккупации Угледара теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья. Однако у врага нет сил для подобных действий. Он отметил, что, вероятнее всего, они вернутся на Покровск и промежуточная цель на ближайшее время - это Торецк.

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