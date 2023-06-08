Война в информационном поле является не менее кровавой и не менее ужасной, чем то, что происходит на фронте.

Известный парамедик Юлия Паевская ("Тайра") призвала украинцев не устраивать разборки между собой в социальных сетях, а объединяться для победы в войне.

"Я прошу всех объединиться. Меня очень раздражает, когда начинаются разборки. Вместо единения люди в соцсетях бросаются друг на друга. Пожалуйста, давайте разберемся позже. Давайте сейчас объединимся и добьем гадину. Для этого надо стоять вместе в одном строю", - подчеркнула она во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины".

Также она отметила, что война в информационном поле является не менее кровавой и не менее ужасной, чем то, что происходит на фронте.

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"И эта битва продолжается у вас в головах, в ваших сердцах. Пожалуйста, сопротивляйтесь, не останавливайтесь. Вы видите, какие страшные средства они (россияне – УНИАН) вкладывают в популяризацию, пытаясь отбелить свои преступления, чтобы оправдать то, что они делают с нашими женщинами, детьми, мужчинами, с нашими землями, городами, деревнями. Они способны на любую ложь", - сказала она.

"Тайра" подчеркнула, что сейчас идет битва за души. По словам парамедика, победу надо достичь не только на фронте, но и в голове.

"Сопротивляйтесь, для этого иногда не надо много денег, просто станьте солдатами информационной войны. У вас есть враг Россия, которая напала на нашу страну, не цепляйтесь к своим. Победа достигается в голове, и, самое главное – в сердце, в душе. Сейчас идет битва за души, будьте бдительными", - добавила она.

Кто такая "Тайра" - основные факты

Юлия Паевская - украинский волонтер и парамедик, которая в 2013 году она создала свою волонтерскую организацию "Ангелы Тайры". В 2014-2018 годах вместе с командой помогала украинским военным на линии фронта на Донбассе.

В российский плен "Тайра" попала 16 марта прошлого года во время своей волонтерской деятельности в Мариуполе, где она помогала местным жителям эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье. Задержание произошло на блокпосту в поселке Мангуш, в 15 км от города. Накануне ареста Паевская отметилась тайной съемкой материалов о зверствах российской армии против мирного населения Украины – все материалы она передала СМИ. В кругах российской пропаганды Юлию Паевскую называли "участницей Азова".

В плену она пережила жестокое обращение со стороны оккупантов: ее пытали, избивали, называли фашисткой и подвергли нечеловеческим условиям жизни. "Тайра" была в плену РФ около 3 месяцев и за это время похудела на 20 килограммов.

17 июня 2022 г. "Тайра" вернулась в Украину в рамках обмена пленными. Позже она поделилась со СМИ своими личными переживаниями во время пребывания в плену и отметила, что не верила в возможность выжить.

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