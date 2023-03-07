Церемония награждения состоится 8 марта в стенах Белого дома.

Известная парамедик по прозвищу Тайра (Юлия Паевская), которая пережила ад российского плена весной 2022 года, стала лауреатом международной премии International Women of Courage (IWOC) со стороны Государственного департамента США.

Как отмечается на сайте Госдепа, наградой Тайра удостоена за чрезвычайное мужество, которая она продемонстрировала, в плену у российских солдат. Ожидается, что церемония награждения состоится в среду, 8 марта, на территории Администрации действующего лидера США Джо Байдена.

Церемонию награждения проведут непосредственно первая леди США Джилл Байден, а также госсекретарь Энтони Блинкен.

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Помимо украинского парамедика лауреатами премии стали представительницы Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.

Кто такая "Тайра" - основные факты

Отметим, что Юлия Паевская - украинский волонтер и парамедик. В 2013 года она создала свою волонтерскую организацию "Ангелы Тайры". Позже, с 2014 -2018 годы вместе с командой помогала украинским военным на линии фронта на Донбассе.

В российский плен Тайра попала 16 марта 2022 года, во время своей волонтерской деятельности в Мариуполе (там она помогала местным жителям эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье). Задержание произошло на блокпосту в поселке Мангуш, в 15 км от города. Накануне ареста Паевская отметилась тайной съемкой материалов о зверствах армии РФ против мирного населения Украины - все материалы она передала СМИ. В кругах российской пропаганды Тайру называли "участницей Азова".

В плену она пережила жестокое обращение со стороны оккупантов: ее пытали, избивали, называли фашисткой и подвергли нечеловеческим условиям жизни. Паевская была в плену РФ порядка 3 месяцев и за это время похудела на 20 килограммов.

17 июня Тайра вернулась в Украину в рамках обмена пленными. Позже она поделилась со СМИ своими личными переживаниями во время пребывания в плену и отметила, что не верила в возможность выжить - это было очень тяжелое испытание.

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