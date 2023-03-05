Ранее сообщалось, что Украине передадут вдвое больше танков Challenger 2.

Украина получит от Великобритании три эскадрона танков Challenger 2, что позволит сформировать не только полноценный батальон, но и целостный полк.

Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя информацию о передаче Украине 28 единиц Challenger 2.

"Британский танковый эскадрон - это 14 танков. По нашим параметрам, это рота на стероидах, либо полноценная рота и полтора взвода. Звучит коряво, не так ли? А что же тогда два эскадрона? Это две наши полноценные роты и одна неполноценная рота... То есть, недоделанный батальон", - отметил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что Украина получит три эскадрона Challenger 2: "Так ли это? Посмотрим. Время все покажет".

Танки Challenger 2 для Украины - что сообщалось

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что ВСУ получат вдвое больше танков Challenger 2.

Также на днях журналисты побывали на британских полигонах и увидели, как украинские военные осваивают танки Challenger 2.

Некоторое время назад эксперт Александр Коваленко подсчитал, что общее количество западных танков у ВСУ может достигнуть 300 единиц.