Британские инструкторы объясняют все очень подробно, говорят украинские бойцы.

Журналисты побывали на британских полигонах и увидели, как украинские военные осваивают легендарные танки Challenger 2. Как сообщает "Украинская правда", в Великобритании пояснили, что механики-водители сперва обучаются на тренировочной машине без башни, которая полностью повторяет конструкцию танка и его вес.

"Управление с пушкой и без нее особо ничем не отличается. Так что это тот самый танк, только без башни", – говорит механик-водитель с позывным "Гуль". Он добавляет, что эта техника очень комфортная, здесь все значительно лучше.

"Для меня новое, что по-боевому надо ехать лежа. Чувствуешь такую расслабленность, что можно заснуть", — рассказывает "Гуль".

Бойцы делятся, что накануне практических заданий проходили занятия по теории. Они заявляют, что британские инструкторы объясняют все очень подробно.

Накануне тренировок на танках здесь прошел дождь, поэтому поле превратилось в сплошную грязь, напоминающую наши ландшафты весной. Скептики могли убедиться, что тяжелые Challenger 2 могут работать на украинских полях.

Экипаж танка состоит из командира, наводчика, зарядчика и механика-водителя. Все они отрабатывают необходимые во время боя навыки.

Обучение бойцов ВСУ в Британии

На сегодня Британия активно занимается подготовкой украинских артиллеристов и танкистов. В частности, их обучают применять в бою САУ AS90 и танки Challenger 2.

20 февраля 2023 года король Великобритании Чарльз III посетил учения военнослужащих Вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир на юге Англии.

На совместной с Зеленским пресс-конференции премьер Британии Сунак заявлял, что танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявлял, что кроме немецких танков, Украине передадут не менее 14 единиц Challenger 2, до полусотни M1 Abrams и, возможно, роту Leclerc.

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