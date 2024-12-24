Офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Мирослав Гай прокомментировал сообщения о ситуации вокруг Великой Новоселки.

За последние недели было несколько сообщений о якобы попадании украинских защитников в "котлы", которые на самом деле не состоялись. Об этом офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Мирослав Гай сказал в эфире программы "Донбасс Реалии".

"Вы понимаете, чтобы как-то адекватно анализировать ситуацию, не из открытых источников, исключительно - надо владеть информацией, которой владеет Генеральный штаб и командиры на местах. Поэтому, сложно сказать, что там происходит, потому что у нас уже было несколько сообщений за последние недели об угрозе "котлов", и что-то больше мы с вами об этом ничего особо не слышим", - сказал Гай и добавил, что либо были проведены контрнаступательные действия украинским подразделениями, либо успешно выведены подразделения, и эти "котлы" не состоялись.

Кроме того, о так называемых "котлах" не слышно информации со стороны вражеских "военкоров".

Видео дня

Гай советует подождать официальной информации.

По его убеждению, надо непосредственно присутствовать на месте, чтобы комментировать информацию о том, что происходит в конкретных населенных пунктах, вокруг которых идут бои.

Он считает, что гораздо легче комментировать операцию в Курской области, потому что она имеет оперативную, политическую и стратегическую составляющие, чем комментировать бои тактического значения.

"Это очень сложно, потому что там гораздо больше нюансов и больше вам нужно владеть деталями, которые вы не увидите, если не находитесь на месте, или не имеете прямую связь с кем-то из командиров на месте", - отметил Гай.

По его словам, россияне часто применяют тактику малых мобильных штурмовых групп, которые могут иногда состоять из двух-трех человек. Такие группы могут проникать между украинскими позициями. "По факту - они зашли, а с другой стороны - их уничтожат очень быстро благодаря дронам или артиллерии, как только они будут найдены", - добавил Гай.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается постоянно.

"Мы видим, что россияне пытаются выровнять фронт. У них тоже сейчас такая ситуация, как мы в Новоселке или мы в Курахово - тоже не устраивает. Они пытаются выравнивать фронт. Потому что, с одной стороны, это можно воспринимать как котел, а с другой стороны - это можно воспринимать, что мы находимся за линией боевого соприкосновения, то есть, фактически, не даем им возможности выровнять линию фронта", - подчеркнул Гай.

Ситуация вокруг Великой Новоселки

Как сообщал УНИАН, 23 декабря начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко рассказал, что в районе Великой Новоселки ситуация сложная, враг поставил цель взять под контроль пути снабжения Сил обороны Украины.

Ранее оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" уже неоднократно сообщала о том, что информация от неофициальных источников об окружении украинских военных в Донецкой области не соответствует действительности.

В частности, 20 декабря было сообщено, что информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности.

23 декабря была опровергнута информация об окружении в Макаровке.

Вас также могут заинтересовать новости: