Ранее было решено вывести подразделения Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения.

Информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

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"Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское.

Война в Украине - что происходит в районе Успеновки

Ранее мониторинговый проект DeepState распространил информацию, что российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок печально известного "Успеновского мешка", из которого успели выйти не все украинские военные. Было сказано, что россияне перегруппировываются на оккупированном участке, а также активизировались на флангах уже нового потенциального "мешка".

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