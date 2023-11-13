Оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина заявила, что в Украине приближается политическая расплата за "неудавшееся летнее наступление".

На данный момент война в Украине представляет собой кровавый тупик, из которого едва ли можно найти выход, так как в случае успеха, каждая сторона будет активно продолжать боевые действия.

Такое мнение высказала оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, отметив что если бы Путин добился какого-то успеха, ему немедленно была бы противопоставлена новая партия американского оружия, сообщает The Hill.

"Война представляет собой кровавый тупик, из которого едва ли можно выйти. Если бы Путин добился какого-то успеха, ему немедленно был бы противопоставлен новый тайник американского оружия... Недавно ATACMS уничтожили с десяток российских вертолетов прямо на аэродроме. Если бы украинцы существенно продвинулись вперед, Путин мобилизовал бы больше войск", - отметила Латынина.

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Она напомнила, что ВСУ создали плацдарм, прорвали первую линию обороны россиян и приблизились к крупному железнодорожному узлу Токмак.

"Русские контратаковали, пытаясь любой ценой вернуть утраченные позиции, разбивая свои резервы на новой линии фронта. Такого Украина еще не видела за всю войну. Это был рукопашный бой в окопах, с огромными потерями для России и всеми тактическими преимуществами с украинской стороны; украинцы опустошали российские резервы. Но атаки не были бесполезными: пока Путин тратил свои лучшие войска, в тылу создавались новые грозные линии обороны", - отметила Латынина.

При этом она подчеркнула, что основная проблема заключается не в линии фронта.

"Дело не только в линии фронта. Ситуация гораздо серьезнее", - заявила она, отметив, что санкции не разрушили экономику России, а, скорее, изменили ее положение.

"В то время как украинская демократия, раненая и травмированная, медленно просыпается и осознает неприятную правду, российский диктатор живет в альтернативной реальности, в которой он ведет мировую войну против Америки", - отметила Латынина.

По ее словам, ситуация в Украине сейчас крайне сложная.

"Первоначальный невероятный энтузиазм угас, его сменили обычные окопные ужасы. Люди прячутся от призыва в армию, США настаивают на увеличении численности украинской армии, а Киев в ответ просит современное вооружение, которое позволит сократить численность вооруженных сил. Солдаты на местах ищут виноватых, а козлом отпущения обычно становится коррупция", - заявила Латынина.

При этом она отметила, что война может продолжаться еще очень долго.

"Поскольку Зеленский непреклонен в отношении границы 1991 года, боевые действия могут продолжаться вечно", - отметила журналистка, подчеркнув, что летнее наступление провалилось.

"В Украине приближается политическая расплата за "неудавшееся летнее наступление". Главнокомандующий Украины Валерий Залужный только что признал, что война зашла в тупик, а Алексей Арестович... только что начал свою президентскую кампанию с до сих пор табуированного предложения о том, что Украина может отказаться от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО. Именно этот раскол вызвал отчаянную речь Зеленского о "раскольнических манипуляциях", - заявила Латынина.

Война в Украине и заявления Латыниной

Оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина заявила, что 2023 год был годом победы Украины, так как войскам Путина пришлось отойти от Киева, Херсона и Харькова, однако оккупанты многому научились. По ее словам, Россия воздвигла неприступную оборону на юге и научилась обманывать спутники.

Латынина также заявила, что Путин выделил на войну вдвое больше, чем Украина получит от союзников. По ее словам, санкции не разрушили экономику России, а, скорее, изменили ее положение. Нефть, которая когда-то продавалась в Европу, теперь отправляется в Китай и Индию через флот "танкеров-призраков".

"В сентябре Россия получила 18 миллиардов долларов доходов от продажи нефти. Путин планирует потратить около 110 миллиардов долларов на войну в 2024 году, и это только открытая часть бюджета. Украине повезет, если она получит 60 миллиардов долларов от всех своих союзников вместе взятых", - отметила Латынина.

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