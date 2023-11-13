Оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина заявила, что 2023 год был годом победы Украины, так как войскам Путина пришлось отойти от Киева, Херсона и Харькова, однако оккупанты многому научились.

В 2023 году российская армия достигла определенных военных успехов и показала, что агрессор учится на собственных ошибках.

Такое мнение высказала оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, отметив что 2023 год был годом победы Украины, так как войскам Путина пришлось уйти из Киева, Херсона и Харькова, сообщает The Hill.

"Но 2023 год оказался не таким уж хорошим. Русские генералы учились на своих ошибках, и кривая обучения была довольно крутой. Вовлекая Украину в кровавую войну на истощение в Бахмуте, Россия воздвигла неприступную оборону на юге. Они заложили минные поля длиной в сотни миль", - отметила Латынина.

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Она также отметила, что агрессор научился обманывать спутники.

"Россия обманула спутники. Юг Украины представляет собой, по сути, степь, пересеченную полосами леса, посаженными для предотвращения эрозии. Их называют именно так: лесополоса... Оказывается, каждая лесная полоса была укреплена Россией... Украинцы, рассчитывая на ожидаемую цифровую прозрачность поля боя, пропустили подготовку", - утверждает Латынина.

При этом она отмечает, что агрессор начал правильно использовать средства электронного противодействия.

"Россия начала правильно использовать средства электронного противодействия и новые высокоточные дроны "Ланцет". Российские вертолеты сейчас находятся вне досягаемости украинской ПВО, используя аналог знаменитой израильской ракеты Spike NLOS (вне прямой видимости) с дальностью действия девять миль", - отметила Латынина.

При этом она напомнила, что у агрессора есть достаточно серьезный запас устаревшего вооружения.

"У Путина огромный запас устаревших неуправляемых авиабомб. Когда-то они были бесполезны. Тотальное превосходство в воздухе у России было только в Мариуполе, который российские самолеты беспощадно бомбили. Уже нет — сегодня эти бомбы оснащены примитивными системами наведения, и самолеты запускают их с безопасного расстояния в 30 миль. Это дешево и примитивно, но на войне, если это работает и просто, то это лучшее решение", - отмечает Латынина.

Обучаемость оккупантов

В сентябре 2023 года Главнокомандующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер заявил о том, что армия РФ исправила много ошибок и адаптировалась на поле боя. Он добавил, что значительная часть российских ВВС сейчас остается невредимой.

Россия добавила возможности наведения к старым бомбам, которые она сбрасывает с летящих за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны самолетов, в том числе с российской территории.

Кроме того, РФ перенесла командные пункты и склады боеприпасов дальше от линии фронта после того, как Украина начала уничтожать российскую логистику с помощью систем HIMARS.

В начале войны Москва развернула незащищенные колонны российской бронетехники в Украине, ожидая минимального сопротивления со стороны Киева, и отправила в бой недоукомплектованные и недовооруженные подразделения, что повлекло смерть десятков тысяч российских солдат.

Сейчас Россия лучше защищает своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные окопы. Они прячут свои танки и бронетранспортеры в лесополосах и под маскировочными сетками, совершая вылазки для обстрела украинских позиций, после чего быстро отступают.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что оккупанты адаптировались и изменили тактику.

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