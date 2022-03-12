Жительницу Северодонецка и ее детей госпитализировали.

На Луганщине под обстрел оккупантов попали детки-близнецы и их мать. Российские захватчики не прекращают попытки прорваться в Северодонецк, от такого "русского мира" страдают мирные жители.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Северодончанка и двое ее детей-близнецов пострадали в результате обстрелов. Слава Богу, живы! Твари, такое детство и у Ваших детей????!!! Ничего святого!!! Оккупанты убивают украинцев. Звери...", - написал он.

Также Гайдай добавил, что врачи Луганщины сейчас работают на пределе человеческих сил. Как можно увидеть на фото, пострадавших от "русского мира" очень много.

Однако оккупанты не останавливаются. Как сообщил Гайдай, сегодня, 12 марта, также был вражеский "прилет" в больницу Северодонецка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине оккупанты записали фейковое видео в поддержку Путина, они работали по "методичке". В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, поблагодарили РФ за "освобождение".

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