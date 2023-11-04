Силы обороны "чистят" вражеские ряды, нанося противнику большие потери.

Российские оккупанты вели наступательные действия на Купянском направлении. Но на участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку.

Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска", - отмечает он.

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Сырский сообщил, что Силы обороны за последнюю неделю на Купянском направлении уничтожили 220 оккупантов, ранили - 358, а еще 5 захватили в плен.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Украинские защитники отбили здесь около 10 атак врага.

30 октября командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире телемарафона рассказал, что на Купянском направлении россияне начали использовать запрещенное химическое оружие. Враг начал использовать средства массового поражения, такие как газы. В результате их действия дыхание у бойцов затрудняется, есть ожоги, головокружения.

Он отметил, что на Бахмутском направлении было систематическое использование врагом фосфора, а под Купянском российские военные используют химию.

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