За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений с россиянами.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили десятки атак россиян сразу на нескольких направлениях. За сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Украинские защитники отбили здесь около 10 атак врага.

На Бахмутском направлении российские оккупанты в очередной раз тщетно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки, где защитники Украины отбили около 10 атак. Также захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. В свою очередь, ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Украинские войска наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В то же время на Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации продолжают пытаться окружить Авдеевку. Однако, украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Следовательно, безуспешными оказались попытки наступления россиян в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага.

Кроме того, на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области, а на Шахтерском - возле Старомайорского Донецкой области. На Марьинском направлении российские террористы не имели успеха во время штурмов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области - здесь украинскими воинами отбито около 20 атак врага.

За прошедшие сутки россияне также безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Работиного Запорожской области.

В то же время, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском же направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ожидается, что российские захватчики в ближайшие дни начнут третью волну атак и штурмов в районе Авдеевки для ее окружения и восхищения. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сейчас россияне уже накопили технику и живую силы на этом направлении в ожидании наступления.

Разведка Британии назвала факторы, которые мешают Украине и России прорвать фронт. Среди них-ограничение возможностей тактической авиации и географический масштаб конфликта.

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