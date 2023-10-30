Россияне пытаются захватить важную для них железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что со вчерашнего дня на Купянском направлении россияне начали использовать запрещенное химическое оружие. О последствиях применения врагом химических газов, которые уже вторые сутки испытывают на себе украинские защитники, он рассказал в эфире телемарафона.

"Враг использует артиллерию очень мощно. И начал со вчерашнего вечера использовать средства массового поражения, такие как газы. То есть, дыхание у бойцов затрудняется, ожоги, головокружение – мы это чувствуем и видим. Вторые сутки враг использует, систематически нам объявляет, когда он произвел выстрелы запрещенным оружием. Мы понимаем, что это началось. Все что россияне говорят, что нельзя использовать, они в первую очередь используют. На Бахмутском направлении мы видели систематическое использование фосфора, сейчас под Купянском они (российские военные – УНИАН) используют химию", – акцентировал Ярославский.

Он добавил, что это уже не первый раз, когда наблюдается применение российскими оккупантами химического оружия.

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"Первый раз мы со средствами химического оружия столкнулись в Гостомеле. Когда наше подразделение зашло в ангар, где был самолет "Мрия" (уничтожен оккупантами в Киевской области – УНИАН), мы там отравились, потому что находились более трех часов. Было очень много госпитализированных бойцов, тогда мы это впервые почувствовали", – отметил Ярославский.

Также Офицер ВСУ рассказал, что на Лимано-Купянском направлении обстановка напряженная. Здесь все еще присутствует большое количество вражеских сил, которые пытаются давить на украинских защитников.

"Нехватку российских военных мы здесь не чувствуем. У меня нет общей картины, которая есть у Генштаба, но двое последних суток они жестко штурмуют. Группами по 50 и более человек пытаются прорваться. И это не ДРГ, которые тихонько заходят, это штурмовые подразделения, которые пытаются прорвать линию обороны. Двое суток уже идут штурмы", – подчеркнул Ярославский.

Он считает, что на Купянском направлении россияне пытаются захватить важную для них железнодорожную развязку Купянск-Узловой.

"Им нужен Купянск-Узловой. Я считаю, что они пытаются сейчас штурмовать все направление. Конечно, Авдеевка сейчас для них в приоритете. Там они будут ложиться костьми, но будут пытаться как-то Авдеевку взять. А наше направление, куда мы передислоцированы – это Купянск-Узловой – их приоритетная точка. Россияне до сих пор используют 80% своего логистического пути именно по железной дороге, поэтому они хотят вернуть под контроль железнодорожное полотно. Но мы этого не допустим", – резюмировал офицер ВСУ.

Война в Украине: ситуация на передовой

30 октября в утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми горячими по количеству атак со стороны врага. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло около 60 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, украинские защитники отбили 7 вражеских атак. На Лиманском направлении украинские защитники дали оккупантам отпор во время атаки юго-восточнее Тернов Донецкой области.

В начале октября в Восточной группировке войск ВСУ отмечали, что на Лимано-Купянском направлении россияне держали более 110 тыс. личного состава, на Бахмутском – 51 тыс. солдат.

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