В рядах украинской армии - без потерь.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

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Враг открывал огонь в районе населенных пунктов Новомихайловка, Славное, Пивденне, Шумы. Обстрелы велись из минометов, различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

С начала новых суток на Донбассе сохраняется тишина.

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Автор: Юрий Годован