За прошедшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
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Враг открывал огонь в районе населенных пунктов Новомихайловка, Славное, Пивденне, Шумы. Обстрелы велись из минометов, различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.
С начала новых суток на Донбассе сохраняется тишина.
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