Легион провел такую диверсию в Пермском крае.

Солдаты легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины против российских захватчиков, совершили диверсионную операцию на территории РФ. В результате было сожжено несколько единиц военной техники. Об этом сообщила пресс-служба легиона.

Бойцы выполнили диверсию в Пермском крае России. Техника находилась на территории военного аэродрома "Большое Савино".

Кроме того, видео с операции по ликвидации российской техники было обнародовано 17 июля на Youtube-канале подразделения. На нем военные отметили, что сожженная техника теперь не сможет поехать на поле боя и не будет использоваться для перевозки оккупантов.

"Теперь техника не поедет на фронт и не повезет россиян погибать за больные идеи кремлевского карлика. Спасибо настоящим патриотам своей родины. Дальше - больше", - говорится в сообщении легиона.

Также подразделение поблагодарило своих бойцов, которые находятся на территории России, за их вклад в борьбу с армией РФ.

"Пока наши дроны и арта уничтожают технику на поле боя, вы не даете ей доехать даже до линии боевого соприкосновения. Передаем каждому бойцу сопротивления благодарность и поддержку от легионеров! Будьте храбрыми и продолжайте - только вместе победим", - отметили в легионе "Свобода России".

Деятельность легиона "Свобода России"

Как писал УНИАН, член легиона Алексей Барановский сообщил, что он не проживет напрасную жизнь, если погибнет в борьбе с режимом российского диктатора Владимира Путина. Также он поблагодарил Зеленского за такую возможность.

"Мы очень благодарны президенту Владимиру Зеленскому за то, что он позволил нам своей кровью искупить вину, нанесенную Украине нашей родиной - Россией", - подчеркнул он.

В свою очередь в апреле российские добровольцы решили провести рейд на территории РФ. Тогда глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что для Украины это очень выгодно.

"Относительно деятельности ЛСР, РДК, "Сибирь" и других добровольческих формирований - они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация больше на фронте, им, я думаю, станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели. По состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы свои на фронте на оборону своих пограничных рубежей", - прокомментировал он.

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