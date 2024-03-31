По его словам, такие действия отвлекают внимание врага на фронте.

Рейд российских добровольцев на территорию Российской федерации выгоден Украине. Они отвлекают внимание и силы россиян от фронта.

"Относительно деятельности ЛСР, РДК, "Сибирь" и других добровольческих формирований - они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация больше на фронте, им, я думаю, станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели. По состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы свои на фронте на оборону своих пограничных рубежей", - заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданов пояснил, что в то время, когда идет максимальное напряжение на фронте в Украине, облегчается ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по восстановлению, отбитию своего государства.

Видео дня

Также, по его словам, когда радикально начнутся изменения, и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело.

Буданов также высказался относительно того, могут ли сейчас российские добровольцы дойти до Москвы.

"Сейчас они до Москвы, к сожалению, с оружием в руках не могут дойти. В этом я уверен. Но со временем, когда ситуация будет это позволять, они свою роль еще сыграют", - резюмировал Буданов.

Рейды российских добровольцев на территорию РФ - главные новости

12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Они заявили, что идут на выборы Путина и призвали местное население эвакуироваться для их же безопасности.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям. Он отметил, что эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта.

Юсов подчеркнул, что российские добровольцы непосредственное участие принимают в серьезных операциях.

Вас также могут заинтересовать новости: