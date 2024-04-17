Член легиона отметил, что в начале полномасштабного нападения российские граждане появились в Украине, чтобы защитить ее от оккупантов.

Член Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что его жизнь не будет прожита напрасно, если он погибнет в борьбе с путинским режимом.

"Если я погибну в борьбе с режимом Путина, то моя жизнь не будет напрасной", - сказал он в интервью BILD. Легион "Свобода России" неединожды вступало в бои с российской армией в российских областях, граничащих с Украиной. Финансирование легиона, которое Барановский называет "вооруженной оппозицией России", обеспечивается "российскими благотворительными организациями и другими партнерами". При этом он отметил, что "поддержка европейских политиков была бы очень кстати".

"Наша конечная цель - освобождение России от путинского режима", - обозначил он.

В интервью изданию он также прокомментировал участие российских добровольцев в Интернациональном легионе, который воюет против российских оккупантов. "Мы очень благодарны президенту Владимиру Зеленскому за то, что он позволил нам своей кровью искупить вину, нанесенную Украине нашей родиной - Россией", - сказал Барановский.

Он добавил, что в начале полномасштабного нападения российские граждане появились в Украине, чтобы защитить ее от оккупантов. Барановский отметил, что некоторые из тех, кто пошли защищать Украину уже находились в стране, или жили там долгое время. "Некоторые вступили в ряды ВСУ, чтобы сражаться против РФ... Поначалу [украинские] власти не знали, как с ними поступить. Несмотря на российские паспорта, они были нужны как мотивированные бойцы. Через несколько месяцев правительство приняло решение о включении интернационального легиона в состав ВСУ", - вспомнил он о ситуации в начале войны.

"Мы активно участвуем в боях в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. В наши задачи входит воздушная разведка, наступательные операции, разминирование и поддержка боевых групп", - перечислил Барановский.

Легион "Свобода России"

14 марта доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что легион еще не готов к походу на Москву, однако это стратегическая задача для бойцов. По его словам, ради этого это движение и основали.

"Надо понимать, что в настоящее время мы не готовы еще идти на Москву. Однако когда ситуация будет этому способствовать, а также когда у нас вырастет количество бойцов до соответствующего уровня - мы обязательно к этой задаче приступим. Вряд ли это вопрос месяцев. Однако это "задача максимум" с самого начала, ее никто не отменял", - сказал он тогда.

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