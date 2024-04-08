Перед своей смертью российский доброволец пообщался с журналистом издания The Times и передал свой призыв к жителям РФ.

Российский оппозиционный активист и бывший студент философского факультета уехал из Москвы после начала полномасштабного вторжения и присоединился к Легиону "Свобода России", чтобы защищать Украину. Журналист The Times Марк Беннеттс пообщался с военным с позывным "Апостол" Дани Акель и написал о нем материал, однако уже через несколько недель после этого разговора воин погиб во время боя легиона с российскими войсками в Курской области на западе РФ. По словам журналиста, Акелю было 26 лет, его похоронили в Киеве под сине-белым флагом легиона.

"Ты верил в свободную Россию и боролся за нее до последнего. Мы верим, что твоя жертва не будет напрасной", - отметили после его смерти в заявлении легиона.

До своей гибели Акель рассказал журналисту, что пошел на войну, ведь хотел помочь Украине. Также он отметил, что им руководила ненависть к путинскому режиму и убеждение, что война является "экзистенциальной битвой между демократическими идеалами и тоталитаризмом".

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"Я бы никогда не взял в руки оружие, если бы не видел в этом реальной необходимости. Есть ценности, которые стали неотъемлемой частью меня. Если говорить прямо, то легче умереть, чем переступить или пойти против этих ценностей", - отмечал тогда российский оппозиционный активист.

Марк Беннеттс рассказал, что участие Акеля в протестах в столице РФ дало ему ярлык "экстремиста", что привело также к его исключению из университета. Когда журналист спросил у военнослужащего о его планах после войны, он ответил:

"Люди разрываются на части на глазах у своих побратимов, людей, которых мы знаем по полгода. И поэтому мы смеемся, когда кто-то начинает обсуждать будущее".

Корреспондент поделился, что узнал о смерти Акеля из Telegram-сообщения.

"Я знал его недолго, но почувствовал гнев, скорбь и всепоглощающую безысходность. Не только за Акеля, но и за Россию, страну, которая была настолько искажена темной одержимостью Путина в отношении Украины, что в ней больше нет места для многих молодых людей, которые должны были бы быть ее гордостью и радостью", - отметил Марк Беннеттс.

Также журналист передал послание от военного для российского народа, которое он сделал перед своей гибелью.

"Как долго вы собираетесь это продолжать? Как долго вы собираетесь умирать? Это не ваша война. Это война захватчиков. Лучше выходите на улицы и боритесь за свои права, чтобы будущие поколения могли что-то изменить, а не сидеть на заводах следующие 20 лет и строить танки. Просто включите свои мозги. Это все, что я прошу", - призвал тогда Акель.

Рейд российских добровольцев на территории РФ: что известно

12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Тогда они рассказали, что отправляются на выборы Путина и призвали местных жителей эвакуироваться для их же безопасности.

Позже представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что украинская разведка помогает РДК и "Свободе России" бороться с режимом Путина.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины", - отметил тогда он.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал такой рейд и отметил, что это "для нас очень выгодно". Он объяснил это тем, что такие действия отвлекают внимание противника на фронте.

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