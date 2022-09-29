В Генштабе сообщили об уничтожении еще 430 оккупантов / фото instagram.com/libkos

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили примерно 430 российских оккупантов. Всего с 24 февраля украинские бойцы "откобзонили" около 58580 захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 29 сентября ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 58580 (+430) человек ликвидировано;
  • танков - 2325 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин - 4909(+20);
  • артиллерийских систем - 1385 (+4);
  • РСЗО - 331 (+0);
  • средства ПВО - 175 (+0);
  • самолетов - 262 (+0);
  • вертолетов - 224 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 995 (+6);
  • крылатые ракеты - 246 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3751 (+9);
  • специальная техника - 131 (+0).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Боевые потери российских оккупантов по состоянию на 29 сентября / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте - что известно 

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта

В ночь на 29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в волшебном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Также известно, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

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