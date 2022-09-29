Наибольшие потери российские оккупанты понесли в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили примерно 430 российских оккупантов. Всего с 24 февраля украинские бойцы "откобзонили" около 58580 захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 29 сентября ориентировочно составили:

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личного состава - около 58580 (+430) человек ликвидировано;

танков - 2325 (+13) единиц;

боевых бронированных машин - 4909(+20);

артиллерийских систем - 1385 (+4);

РСЗО - 331 (+0);

средства ПВО - 175 (+0);

самолетов - 262 (+0);

вертолетов - 224 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 995 (+6);

крылатые ракеты - 246 (+4);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 3751 (+9);

специальная техника - 131 (+0).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Ситуация на фронте - что известно

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

В ночь на 29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в волшебном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Также известно, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

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