Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили примерно 430 российских оккупантов. Всего с 24 февраля украинские бойцы "откобзонили" около 58580 захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 29 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 58580 (+430) человек ликвидировано;
- танков - 2325 (+13) единиц;
- боевых бронированных машин - 4909(+20);
- артиллерийских систем - 1385 (+4);
- РСЗО - 331 (+0);
- средства ПВО - 175 (+0);
- самолетов - 262 (+0);
- вертолетов - 224 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 995 (+6);
- крылатые ракеты - 246 (+4);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 3751 (+9);
- специальная техника - 131 (+0).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Ситуация на фронте - что известно
29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.
В ночь на 29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в волшебном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.
Также известно, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.