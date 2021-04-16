Оккупационные войска России продолжают нарушать режим прекращения огня. 15 апреля штаб зафиксировал 7 нарушений со стороны боевиков.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
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Оккупанты открывали огонь в пригороде Майорского из запрещенных "Минском" минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов
Неподалеку Новозвановки противник совершил обстрел в сторону позиций защитников из гранатометов различных систем, а возле поселков Зайцево и Пески – из стрелкового оружия.
В районе Майорского зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения. Вблизи Новгородского враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сводке.
По состоянию на 7:00 16 апреля нарушений тишины не зафиксировано.
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