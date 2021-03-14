На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 13 марта, боевики РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив квадрокоптер, боевики сбросили над позициями ОС два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики открывали огонь возле Песков, Катериновки и Опытного. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О грубых нарушениях со стороны боевиков на неподконтрольной территории сообщает также Украинская сторона СЦКК. В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с дальнейшим безосновательным обвинением подразделений ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка.

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Автор: УНИАН