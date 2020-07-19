Боевики били по украинским позициям на Донбассе из артиллерии, один военный ранен

Враг также обстрелял участок разведения сил и средств под Богдановкой.

В течение минувших суток 18 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг обстрелял украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Силы ОС дали вооруженный отпор оккупантам. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Также, 18 июля, боевики обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник осуществил три очереди из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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