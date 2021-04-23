Также зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

За прошедшие сутки, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Южное и Зайцевое российские оккупанты открывали огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов калибра 120 мм.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорск боевики применили противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Также в районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

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По состоянию на 7:00 23 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Отмечается, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Наталья Ничишина