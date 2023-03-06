Сейчас группа стран разрабатывает правовые механизмы для создания трибунала.

Уже 30 государств присоединились к международной группе по созданию специального трибунала для России за преступление агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран", – заявил министр.

По его словам, участие в этой группе означает, что страна согласна с необходимостью создания отдельного специального трибунала, который будет судить руководство России за сам факт военного нападения на Украину. Также группа занимается разработкой юридического механизма по организации и проведению спецтрибунала.

Видео дня

Спецтрибунал для России

По словам президента Владимира Зеленского, Украина намерена добиться максимально широкой международной поддержки по вопросу создания спецтрибунала для России. Он отметил, что справедливость должна быть восстановлена.

Для создания трибунала над Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН – за решение должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и еще хотя бы 90 государств. При этом создать такой трибунал через Совбез ООН не получится из–за наличия права вето у России.

По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, международный трибунал для России может быть создан уже к лету. Сейчас ведется активная работа над разработкой необходимых правовых механизмов.

Вас также могут заинтересовать новости: