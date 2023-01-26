Если коротко, то Специальный трибунал нужен, чтобы привлечь к уголовной ответственности политическое и военное руководства РФ за преступление агрессии. Ведь на преступление агрессии действующие международные судебные институты, такие как Международный суд ООН или Европейский суд по правам человека, не распространяют свою юрисдикцию.

Например, Международный уголовный суд не является только судом в классическом понимании этого понятия. Он сочетает в себе как функции по инициированию и расследованию преступления, так и функции по рассмотрению предъявленного обвинения и привлечении виновных лиц к ответственности за совершенные преступления.

МУС осуществляет свою деятельность на основании Римского статута. Этот документ регламентирует деятельность Международного уголовного суда: устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. Поэтому МУС распространяет свою юрисдикцию на преступления, совершенные после вступления в силу Римского статута и в отношении государств, признавших этот устав, то есть признавших юрисдикцию МУС (статьи 11 и 12 Римского статута). МУС также может распространять свою юрисдикцию на государство, которое не ратифицировало Римский статут, однако признало осуществление МУС юрисдикции в отношении соответствующего преступления (п. 3 ст. 12 Римского статута).

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Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако не ратифицировала его. А РФ еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом.

Вместе с тем, МУС расследует три из четырех групп преступлений, совершенных на территории Украины, на которые распространяется юрисдикция суда: преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены РФ на территории Украины.

РФ не признает юрисдикцию МУС

Соответствующее уголовное расследование было инициировано 28 февраля 2022 года лично Прокурором МУС после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Ведь Украина еще в сентябре 2015 года признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, а в дальнейшем продлила этот период на открытой основе, чтобы охватить вероятные преступления, которые продолжаются и совершены РФ.

Поскольку РФ не признает юрисдикцию МУС, в отношении России не может быть осуществлено расследование по четвертой категории преступлений – преступление агрессии. Ведь расследование по статье 8-bis Римского статута, которая закрепляет агрессию как преступление, может быть совершено только в отношении страны, ратифицировавшей этот международный договор (со всеми соответствующими поправками), или если соответствующий вопрос расследования преступления агрессии инициировал Совет Безопасности ООН.

С вероятностью в 100% можно утверждать, что соответствующий вопрос будет ветирован РФ, как постоянным членом Совета безопасности ООН.

То есть можно утверждать, что Специальный трибунал для политического и военного руководства РФ нужен для привлечения их к уголовной ответственности за преступление агрессии в отношении Украины. Другим способом привлечь политическое и военное руководства РФ к уголовной ответственности за преступление агрессии против Украины будет невозможно.

История знает случаи создания Специальных трибуналов. Они создавались и после Первой мировой войны (Лейпцигские процессы 1921 года) и после Второй мировой войны (Нюрнбергский трибунал (1945-1946), Токийский трибунал (1946-1948)) и уже, так сказать, в наше время (Международный трибунал по бывшей Югославии (1993-2017), Международный трибунал по Руанде (1994-2016), Специальный суд по Сьерра-Леоне (2002-2013)).

При этом, в основном создание и работа специальных трибуналов происходит по более или менее одинаковой процедуре.

Так, в соответствии с существующими прецедентами специальный трибунал создавался:

по договоренности стран-победителей в войне (пример: Нюрнбергский трибунал (1945-1946);

в рамках ООН на основании резолюции Совета Безопасности ООН Международный трибунал по бывшей Югославии (1993-2017);

на основании международного соглашения. Специальный суд по Сьерра-Леоне (2002-2013), который был создан на основании международного договора между правительством Сьерра-Леоне и ООН, и действовал в столице страны Фритауне.

Следует отметить, что на сегодня в Украине рассматривают похожие концепции создания специального трибунала для военно-политического руководства РФ. В частности в декабре 2022 года Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич в одном из интервью отметил, что есть три пути создания Спецтрибунала. Речь о соглашении с ООН, многосторонний договор между Украиной и определенным количеством других государств, или соглашение между Украиной и ЕС, Советом Европы или обеими этими организациями.

Для Спецтрибунала по РФ будет разработан специальный регламент

Что касается непосредственной работы Специального трибунала по РФ, то, скорее всего, его деятельность будет базироваться на принципах, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда. При этом для Специального трибунала по РФ будет разработан отдельный специальный регламент, который будет устанавливать функции, юрисдикцию и структуру суда.

Таким образом, скорее всего, по своей процедуре рассмотрение военных преступлений Специальным трибуналом по РФ мало чем будет отличаться от рассмотрения военных преступлений Международным уголовным судом.

Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы " Ильяшев и партнеры"