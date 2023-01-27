Сейчас ведется работа по созданию правовых механизмов и сбору доказательств.

Международный трибунал, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть создан к лету. Об этом сообщает Голос Америки, цитируя слова заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

"Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и из Украины, мы работаем над различными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине (речь идет о вторжении России в Украину - УНИАН) - примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", - сказала Нуланд, отвечая на вопрос сенатора-демократа из штата Мэриленд Бена Кардина.

Виктория Нуланд отметила, что ведется работа по созданию правовых механизмов и сбору доказательств.

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Нуланд отметила, когда она в сентябре была в Киеве с государственным секретарем США, они встретились в Ирпене с неправительственными организациями, которые "собирают доказательства и документируют их" для передачи в суды. Часть из этих организаций работает при поддержке Организации по международной помощи США, USAID.

Трибунал для рутина и Лукашенко

Как сообщал УНИАН, 19 января Европаламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

В резолюции говорится также о привлечении к ответственности Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которой Россия ведет войну против Украины.

Вчера, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины.

Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

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