С 30 марта российские наемники убили трех украинских бойцов, еще четверых ранили.

Украинская делегация инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за грубых нарушений "тишины" со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении делегации в Telegram.

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С 30 марта российские наемники убили трех украинских бойцов, еще четверых ранили. Кроме того, в результате обстрела Красногоровки травмирован мирный житель.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск РФ вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей оккупантов вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", – говорится в заявлении.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи ТКГ для незамедлительного восстановления режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей от 22 июля 2020 года.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская