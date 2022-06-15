По словам Гиркина, ситуация для оккупантов только ухудшается.

Террорист и один из бывших главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин в очередной раз указан на неудачи российских оккупантов в Украине. В этот раз он раскритиковал действия путинской армии на ряде направлений.

В своем Телеграм-канале террорист утверждает, что россияне "уперлись в Северодонецк", который, по его словам, переходит из рук в руки. Гиркин пишет, что именно в этом городе у оккупантов "палятся резервы".

Комментируя ситуацию в Запорожской области, Гиркин пишет, что российское наступление там закончилось, так и не начавшись. Заявления херсонских коллаборантов о том, что область "является безвозвратно российским регионом", Гиркин также подвергает критике.

"... ну может и не истерика, но нечто подобное судя по частоте заявлений из Херсона точно проглядывается. Все потому, что на прошлой неделе ВСУ были в 20 км от города, сейчас говорят о 10 км. Более того, с запорожским направлением ничего и не вышло, потому как войска оттуда сняли, чем поставили под угрозу уже Мелитополь. В общем что-то пока проблема на проблеме получается, с тенденцией к ухудшению ситуации…", - констатировал террорист.

Ранее Гиркин спрогнозировал распад РФ и судьбу Каддафи для диктатора Путина.