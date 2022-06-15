Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах "Азота".

Бойцы ВСУ, которые находятся в бункерах химзавода "Азот" в промышленной зоне Северодонецка помешают России перенаправить штурмующие город силы на другие участки линии фронта.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Как говорится в сообщении ведомства, спустя более месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

"Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах "Азота". Российские силы, вероятно, будут скованы около химзавода", – считают в британской разведке.

Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долгое время задерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление куда-то еще.

Бои за Северодонецк:

13 июня 2022 года российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Лисичанск.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре Северодонецка.

По состоянию на 14 июня 2022 года россияне продолжали бить по Северодонецку, уничтожая жилые дома и "Азот".

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