В ГУР отмечают, что в результате удара полностью парализовано железнодорожное сообщение с Бердянском.

Во временно оккупированном Бердянске уничтожен железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов. Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР и местное Движение сопротивления провели успешную спецоперацию. О нескольких мощных взрывах местные жители сообщали в соцсетях вчера вечером. В результате успешных диверсионных действий был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - отметил источник.

В то же время стало известно, что уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность подвоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.

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"И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют", - отмечают в ГУР.

Ситуация в оккупированном Бердянске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2024 года ГУР Минобороны рассказало, что во временно оккупированном Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко.

Недалеко от порта взорвался автомобиль, в котором находился предатель, который был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям. В разведке информировали, что речь идет о судье Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Также в августе стало известно, что в Бердянске могли совершить покушение на кораборанта Павла Ищука, который начал сотрудничать с российскими оккупантами. Известно, что в оккупированном городе он занимал должность заместителя "мэра" Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям.

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