Дальнейшую судьбу войны и мира определяет позиция наших западных союзников. Конечно, она не консолидирована, там есть разные мнения, но сейчас мейнстрим уже очертился. И он не приносит нам радости.

Западные элиты очень боятся трех вариантов развития событий. Во-первых, боятся поражения Украины. Это означает политический провал всех, кто поддерживал Украину, и усиление мировой авторитарной оси, с большой вероятностью распространения российской агрессии в Европе и начала китайской агрессии.

Западные элиты боятся затягивания войны

Во-вторых, боятся поражения России. Это означает распад, коллапс, гуманитарную катастрофу, масштабный кризис беженцев, бесконтрольное распространение ядерного оружия и чрезмерное усиление Китая.

В-третьих, западные элиты боятся затягивания войны. Это означает накопление усталости их обществ, обострение внутриполитических противостояний и в конечном итоге поражение Украины со всеми последствиями из первого пункта.

Если вы боитесь поражения Украины, поражения России, затягивания войны, то что остается? (Отмечу в скобках, что если для вас все сценарии плохие, то это означает, что вы уже проиграли, по крайней мере, в своей голове. Зато выиграл тот, для кого все сценарии хорошие, или хотя бы приемлемые, а это сейчас Китай. Но если для вас все сценарии плохи с самого начала, значит, у вас с самого начала была неадекватная картина мира).

Итак, что остается западным элитам?

Во-первых, остается мечтать, как все было бы хорошо, если бы Украина капитулировала в течение нескольких дней или недель весной 2022-го. Потому что тогда не было бы никаких проблем, не было бы войны (на самом деле наоборот), не было бы необходимости забирать деньги из бюджета своей страны и тому подобное. Своей стойкостью Украина сделала им всем проблему (на самом деле наоборот).

Во-вторых, остается жить мифами, которые позволяют продолжать пользоваться старой неадекватной картиной мира. Например:

1. Путин умрет (на самом деле Путин не умрет, потому что не может умереть человек, у которого несколько двойников, управляемых людьми из ближайшего круга).

2. После смерти Путина президентом России станет Навальный (на самом деле нет, потому что реальная власть в руках ФСБ и других кланов, и даже если Навального выпустить и назначить президентом, это ничего не изменит).

3. После смерти Путина и избрания и инаугурации Навального он за 1-2 года демократизирует Россию (на самом деле нет, потому что для демократии нужны граждане и институты, а нет ни того, ни другого).

В-третьих, кроме поражения Украины, поражения России и затягивания войны, можно придумать еще четвертый вариант — замораживание войны. Но для переговоров и замораживания нужно как-то получить согласие украинской и российской сторон. А на это ни одна из них не согласна: украинское общество не одобрит такого поведения украинских политических лидеров, а Путин также не хочет переговоров, потому что считает, что время играет на него — надо лишь дождаться истощения Украины.

Отсутствие видения того, как закончится война, делает завершение войны довольно сложным

В-четвертых, в конце концов, можно ничего не делать и надеяться, что что-то произойдет, и это изменит ситуацию или приведет к появлению новой информации. Например, Путин умрет (см. выше). Именно это сейчас и делают западные элиты, провозглашая лозунг "мы будем с Украиной столько, сколько нужно". Сколько нужно для чего?

Таким образом, отсутствие видения того, как закончится война, делает завершение войны довольно сложным, я бы даже сказал, невозможным. (Надеюсь, ни у кого уже не осталось иллюзий относительно того, что выход ВСУ на границы 1991 года означает завершение войны).

Украине надо проявлять максимальную субъектность и инициативу в вопросе завершения войны

Что делать?

Путь только один: Украине надо проявлять максимальную субъектность и инициативу в вопросе завершения войны. Осознать, проанализировать и показать нашим союзникам возможные сценарии послевоенного мира. Согласовать желаемый сценарий и сформулировать запрос на ресурсы и механизмы, необходимые для его реализации. Преодолеть собственный комплекс неполноценности, а также колониальное мышление и ментальные ловушки наших союзников. Привлечь на свою сторону западных интеллектуалов и публичных лиц. Отправить отчетливое и четкое сообщение незападным странам (которых не очень корректно называют "глобальный Юг"). Сформировать антиимперский блок внутри РФ. Наполнить мировое информационное пространство вирусными мемами. Собрать международную коалицию за устойчивый мир, как мы собрали коалицию в защиту Украины. Иначе наш марафон превратится в бег по кругу.

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы