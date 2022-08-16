В этом выпуске шоу Александр Преподобный расскажет об очередном треше и "российских скрепах".

Президент РФ Путин очень "странно" ведет себя с детьми и был несказанно рад шоколадке с изображением маленького мальчика. А глава Чечни Рамзан Кадыров в который раз опозорился "постановой" с отправкой боевиков в Украину.

Об этом сообщается в новом выпуске шоу Александра Преподобного "Поляница", который уже появился на YouTube.

Новая "бавовна" в Крыму не может не радовать украинцев, рассказал ведущий. Оккупированный полуостров все ближе к тому, чтобы снова стать нашим. А россияне в панике возвращаются домой.

Также Преподобный рассказал о "странном" отношении Путина к детям и "прошелся" по заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который забыл открыть бинокль и нелепо "наблюдал" за учениями.

На фоне тотального провала на фронте и полного поражения на мировой арене РФ все равно пытается внушить своим гражданам ценность "российских скреп" и пытается доказать им, что в других странах люди якобы живут куда хуже.

Так, в новом выпуске "Поляницы" сообщается, что пока в Германии якобы готовятся "страдать" без российского газа, в РФ все "отлично". Пропагандисты активно рассказывают, что немецкие пенсионеры планируют зимовать в теплых странах, чтобы якобы не мерзнуть без газа. Эти и другие треш-новости из РФ можно посмотреть в новом шоу "ПОЛЯНИЦА" на канале УНИАН в YouTube.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине дед с помощью украинского флага уничтожил два российских танка с экипажем.

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