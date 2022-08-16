По его прогнозу, Путин будет цепляться за Херсон до окончательного уничтожения всей российской группировки.

Зампред Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что у российской группировки в Херсоне практически не осталось ни одного шанса, потому что оттуда военное командование в большинстве своем бежит. Причина - у оккупантов не осталось ни одного пункта снабжения.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, если командиры бегут из Херсона, соответственно, Путин теряет постепенно свой главный "трофей".

"Это недопустимо для Путина политически. Командование передвинулось и будет продолжать руководить бессмысленным сопротивлением своих солдат. Я думаю, именно так будут развиваться события. Отдать Херсон - это для Путина колоссальное психологическое и политическое поражение. Гораздо большее, чем, собственно, военные потери", - подчеркнул российский публицист и политик Андрей Пионтковский.

По его прогнозу, Путин будет цепляться за Херсон до окончательного уничтожения всей российской группировки. ВСУ пока еще не нужно пока идти в контрнаступление, его заменяют дистанционным уничтожением баз снабжения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все направления и логистические артерии оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области. На фоне ударов ВСУ по командным пунктам РФ, командование оккупантов начало бежать на левый берег Днепра.

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