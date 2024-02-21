Русские забыли закрыть ворота, поэтому дроны залетели без помех.

Российская армия отправила свою лучшую бронетехнику на юг Украины в ожидании отдельного наступления. Впрочем, ВСУ обнаружили один из таких складов и уничтожили его дроном.

Как пишет Forbes, несколько очень опытных украинских операторов беспилотников из отдельной президентской бригады обнаружили ангар с техникой и воспользовались тем, что оккупанты не закрыли входные ворота. В состав с броней залетели несколько FPV-дронов и разгромили российскую технику.

В результате этой атаки уничтожено:

две установки С60 на базе ЗИЛ;

два танка Т72;

БМП-3;

редкая боевая бронированная машина Терминатор;

газель;

два Урала с БК.

Зато эта атака обошлась украинцам в 5000 долларов. Вероятно, Силы обороны использовали новые дроны с расширенным радиусом действия. Вряд ли россияне обустраивали бы ангары с техникой в радиусе менее километра до линии соприкосновения. Вероятно, радиус действия FPV-дронов был расширен благодаря тому, что они летели в сопровождении дрона-ретранслятора.

Издание пишет, что украинцы применили для этой атаки дроны из-за экономии тяжелых боеприпасов, поставки которых сейчас являются проблемными.

Однако у Украины не заканчиваются дроны. Страна выпускает не менее 50 000 дронов FPV в месяц. Эти дроны стоимостью 500 долларов все чаще выполняют работу, которую артиллерия будет выполнять быстрее и разрушительнее.

"Россиянам стыдно, что они потеряли почти роту машин благодаря стае крошечных беспилотников. Но это не менее ужасно для украинцев, что у них не было другого выбора, кроме как атаковать беспилотниками вместо, скажем, ракет M30/31", - пишет издание.

Потери оккупантов - актуальные данные

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 20 февраля, ликвидировали еще 1130 российских оккупантов. Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро общие потери РФ в войне против Украины возросли до 406 080 человек.

Недавно объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции. Чтобы захватить небольшой город, враг положил 47 186 человек.

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