Разрушить дамбу ракетами практически нереально, уверен эксперт.

Вряд ли Киевское водохранилище и дамба могут стать новой целью российских войск на фоне угроз подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Плотина всегда строится с большим запасом прочности. Вы представьте, какое давление на плотину, сколько там сотен тысяч, а может миллионов кубометров воды, которая давит на эту плотину. Поэтому запас прочности у плотины просто гигантский. И просто так ударить несколькими ракетами в нее… – заявил он. – Плотину разрушить ракетами практически нереально. Бомбардировкой они сюда не долетят, наша ПВО с самолетами борется очень хорошо".

По словам Жданова, на Каховской ГЭС ситуация совершенно другая, так как россияне имеют к нему полный доступ:

"Они могут в любой момент зайти в любое помещение ГЭС. Именно поэтому российские войска шантажируют, что они ее заминировали… Кстати никаких доказательств, что плотина действительно заминирована, на сегодняшний день нет".

Угроза подрыва Каховской ГЭС

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Ранее Олег Жданов назвал три аргумента, по которым россияне никогда не взорвут дамбу Каховской ГЭС.