Накануне стало известно, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Россияне никогда не взорвут дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области.

Военный эксперт Олег Жданов назвал три главных аргумента.

"Они пострадают больше сами: правый берег реки Днепр намного выше, чем левый. Если мы будем находиться на правом берегу, нам абсолютно ничего не угрожает. А вот левый берег более равнинный, и там могут быть довольно большие затопления. Начиная от Каховки, Новой Каховки и туда дальше. Вот это все может быть затоплено волной", – заявил он. Видео дня

Почему россияне не взорвут дамбу Каховской ГЭС: две причины

Кроме того, как добавил Жданов, в результате подрыва дамбы без воды останется временно оккупированный Россией Крым:

"Каховская ГЭС держит уровень воды в реке Днепр для наполнения Северо-Крымского канала. То есть, если в реке Днепр падает уровень, Крым остается без воды".

Также, эксперт отметил, что плотина влияет на уровень воды в Днепровском водохранилище, которое используется для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

"Они, получается, будут сидеть на раскаленной сковородке, проблема будет в охлаждении реакторов… Реактор не может быть без системы охлаждения, он плавится. И оплавление может привести к неконтролируемому выбросу радиации".

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия готовит техногенную катастрофу:

"Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление".