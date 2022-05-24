Абсолютное большинство из них попали по гражданским объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 тысячу 474 ракетных удара, применив 2 тысячи 275 различных ракет.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны. Когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в результате ракетного удара оккупантов по поселку Десна на Черниговщине погибли 87 человек.

"А это были только 4 ракеты. Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 тысячу 474 ракетных удара, применив 2 тысячи 275 различных ракет. Абсолютное большинство - по гражданским объектам", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что за неполных три месяца было совершено уже более 3 тыс. авиаударов российскими самолетами и вертолетами.

"Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов? Каждый раз, когда мы говорим нашим партнерам, что нам необходимо современное противоракетное оружие, современная боевая авиация, мы даем не просто формальный запрос, мы говорим о том, что этот наш запрос, - это реальная жизнь многих людей, которые не погибли бы, если бы мы получили все то оружие, по которому мы обращаемся", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что оккупанты наращивают авиационное присутствие возле Украины.

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