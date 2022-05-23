Однако, они фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое украинской противовоздушной обороной.

Российские захватчики наращивают авиационное присутствие возле Украины.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной", - сказано в сообщении.

При этом, с целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, российские оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает украинская ПВО.

"За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага. Истребителем воздушных сил уничтожена крылатая ракета. А подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражено шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская авиация ударила по скоплению вражеской техники.

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