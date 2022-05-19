Теперь "отмаливать грехи" за земляков ей придется в СБУ.

Украинские пограничники задержали россиянку, которая под видом "паломницы Свято-Успенской Почаевской лавры" пыталась проникнуть в страну.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что женщину остановили для проверки документов. Сначала она не хотела давать свой паспорт на проверку и убеждала, что не имеет его. Но в то же время предоставила вид на жительство в одной из стран ЕС.

В ведомстве рассказали, что при себе женщина имела карточку паломника Свято-Успенской Почаевской Лавры, а в телефоне гражданки пограничники обнаружили переписку антиукраинского характера.

"Теперь "отмаливать грехи" за своих земляков ей придется в СБУ, куда ее передали", – говорится в сообщении.

Как УНИАН сообщал, В Кривом Роге задержали шпиона, который с февраля 2022 года сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал информацию о расположении и перемещении украинских защитников на юге страны.

До этого в Запорожье нашли русского летчика, который заехал на территорию Украины накануне российского вторжения. Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства о его принадлежности к российской армии.

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